Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главами МИД Ирана и Ирака в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 25 ноября переговоры с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, который посетит Москву с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе запланированных на 25 ноября переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым с его иракским коллегой стороны обсудят актуальные темы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Сирии, ближневосточного урегулирования, в зоне Персидского залива, ситуацию в Йемене", - указала Захарова.

Также Лавров проведет 23 ноября переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Захарова отметила, что этот визит в Москву станет четвертым для Зарифа в 2020 году. "Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, положение дел в Сирии, Афганистане, в зоне Персидского залива и так далее. Разумеется, предстоит обсуждение двусторонней повестки дня, прежде всего ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, перспектив наращивания культурно-гуманитарных связей", - добавила она.