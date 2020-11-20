В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Россия 20 ноября 2020 01:01 (UTC+04:00)
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Этот показатель стал максимальным с 29 мая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 159 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 533 068 случаев инфицирования, из них 6 438 за последние сутки. Выздоровели 388 416 человек.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В некоторых городах Ирана с 21 ноября вводится комендантский час
В некоторых городах Ирана с 21 ноября вводится комендантский час
5.5 млн человек страдают от диабета в Иране
5.5 млн человек страдают от диабета в Иране
Власти Ирана с 18 ноября вводят запрет на поездки по стране без теста на коронавирус
Власти Ирана с 18 ноября вводят запрет на поездки по стране без теста на коронавирус
Loading Bars
Лента новостей
Венгрия и Польша заявили, что не могут одобрить бюджет ЕС и фонд восстановления Европа 01:45
В ЕС рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса во второй половине декабря Европа 01:23
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом Россия 01:01
Физики доказали, что вода может существовать в нескольких жидких состояниях В мире 00:40
Главный эпидемиолог Грузии переведен в больницу Грузия 00:15
Сегодня освобождается от оккупации Агдамский район Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 00:02
Минуло 29 лет со дня уничтожения армянами "Ми-8" с представителями политической элиты Азербайджана на борту Политика 00:01
ВОЗ подсчитала, что каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек Европа 19 ноября 23:50
За сутки в мире зарегистрировали более 594 тысяч случаев заражения коронавирусом В мире 19 ноября 23:37
Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса В мире 19 ноября 23:24
Страны ЦА получили от Евросоюза €134 млн для борьбы с COVID-19 Центральная Азия 19 ноября 23:10
Италия поддерживает развитие торгово-экономического сотрудничества с Ираном Экономика 19 ноября 23:05
Правительство Грузии предлагает софинансирование иностранным инвесторам Грузия 19 ноября 23:00
Выявились новые угрозы коронавируса - депутат бьет тревогу Общество 19 ноября 22:47
Парламент Чехии продлил режим ЧС в стране до 12 декабря Европа 19 ноября 22:47
Армянское лобби пытается реализовать свои притязания через французских политиков Политика 19 ноября 22:39
Генконсул Франции в Марокко покончил с собой Другие страны 19 ноября 22:38
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 364 тысячи Турция 19 ноября 22:32
Освобожденные от оккупации земли Азербайджана обладают большим потенциалом для развития аграрного сектора - академия наук Экономика 19 ноября 22:18
Мэр Нью-Йорка назвал неизбежным ужесточение санитарных мер из-за распространения COVID-19 США 19 ноября 22:15
Армяне, уходя из освобожденных от оккупации районов Азербайджана, оставляют после себя руины - депутат Общество 19 ноября 22:01
Штаб Трампа отзывает иск по итогам выборов в Мичигане США 19 ноября 21:45
Лавров разъяснил главе МИД Франции параметры участия миротворцев в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 21:38
Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров стал чемпионом Европы (ФОТО) Общество 19 ноября 21:38
Каждый раз, предпринимая попытку наступления, армяне несли потери и отступали - раненый в боях офицер Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 21:25
В ООН прогнозируют спад в 4,3% в мировой экономике в 2020 году В мире 19 ноября 21:22
Заявивший о применении ракеты "Искандер" в Карабахе армянский генерал был вызван на допрос Армения 19 ноября 21:15
Глава МИД Ирана совершит визит в Азербайджан Политика 19 ноября 21:06
Узбекистан разместит два транша еврооблигаций на $750 млн Узбекистан 19 ноября 21:00
Иран не придает значения необоснованным утверждениям США - постпред Политика 19 ноября 21:00
ЦИК Грузии утвердил спецсписки избирателей, находящихся в больницах и в изоляции Грузия 19 ноября 21:00
На освобожденных землях Азербайджана, в том числе в Агдаме, начнется прекрасная жизнь - депутат Политика 19 ноября 20:56
В Азербайджане прошли испытания хлопкоуборочные комбайны нового поколения Бизнес 19 ноября 20:33
Полиэтиленовым пакетам есть множество альтернатив - минэкологии Азербайджана Общество 19 ноября 20:20
ВОЗ прогнозирует более тяжелую ситуацию с коронавирусом В мире 19 ноября 20:06
В Азербайджане запущена онлайн "Линия психологической поддержки" для пострадавших от войны граждан Общество 19 ноября 19:58
Грузия обнародовала количество крупного рогатого скота, экспортируемого в Азербайджан Бизнес 19 ноября 19:48
Агентства ООН завершили миссию по оценке ущерба районов Азербайджана, пострадавших от конфликта (ФОТО) Политика 19 ноября 19:35
В этом году к программе самозанятости в Азербайджане привлечены около 1600 человек с ограниченными возможностями Общество 19 ноября 19:22
Доля рынка cтрахования ответственности работодателя в 2020 г. сократилась - Ассоциация страховщиков Азербайджана Финансы 19 ноября 19:20
Азербайджан сократил импорт украинской продукции Бизнес 19 ноября 19:04
Азербайджан увеличил импорт фруктов и орехов в годовом обращении Бизнес 19 ноября 18:59
Международный центр мугама представил проект "Карабах - это Азербайджан!" (ВИДЕО) Культура 19 ноября 18:45
Проармянская позиция Франции противоречит ее мандату сопредседателя МГ ОБСЕ - депутат Политика 19 ноября 18:33
Освобождение Агдама – большое счастье для моей семьи. Мои братья воевали, племянник стал шехидом – Мансум Ибрагимов Интервью 19 ноября 18:30
В Физули не осталось ни одного целого здания (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 18:21
Доходы Азербайджана от экспорта электроэнергии в Грузию сократились Энергетика 19 ноября 18:19
Азербайджан сократил импорт грузовиков и тракторов из Грузии Бизнес 19 ноября 18:10
Военная техника армян, уничтоженная в Физули (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 18:09
Грузия и Азербайджан увеличили импорт чая Бизнес 19 ноября 18:00
В Азербайджане повысился показатель средней урожайности табака Бизнес 19 ноября 17:58
В Азербайджане пройдет онлайн-конференция "Путь к победе: государство с сильной экономикой способно на все" Бизнес 19 ноября 17:56
Очередное зверство армян в Физулинском районе - полностью уничтожено кладбище (ФОТО) Политика 19 ноября 17:51
Сумгайытский Технологический Парк перешел на новую модель деятельности Бизнес 19 ноября 17:48
Реализация ЦУР посодействует достижению социальных и экологических целей в Туркменистане - ФАО Бизнес 19 ноября 17:46
ФАО о целях серии вебинаров, проведенных с Туркменистаном Бизнес 19 ноября 17:43
Определен победитель тендера, объявленного Фондом соцразвития вынужденных переселенцев Азербайджана Строительство 19 ноября 17:42
Госкомстат о влиянии COVID-19 на сферу туризма Азербайджана Туризм 19 ноября 17:39
Грузия увеличила экспорт автомобилей в Азербайджан Бизнес 19 ноября 17:35
Раскрыт объем строительных материалов, импортируемых Грузией из Азербайджана Бизнес 19 ноября 17:33
Грузия уменьшила импорт природного газа из Азербайджана Энергетика 19 ноября 17:31
Осуществляются работы по электроснабжению стратегических объектов на освобожденных территориях - "Азеришыг" в Карабахе! (ФОТО) Экономика 19 ноября 17:26
Территория Физули расчищается от мин - глава ИВ Общество 19 ноября 17:26
ВВП Азербайджана в реальном выражении восстановится в 2021 г. - S&P Global Ratings Финансы 19 ноября 17:21
«Полиметалл» планирует поиск на ряде месторождений в регионах Казахстана Бизнес 19 ноября 17:21
Азербайджан победил сепаратизм на Южном Кавказе - Али Гусейнли (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 17:19
Министерство культуры Азербайджана выразило протест Музею искусств Метрополитен в США Социум 19 ноября 17:16
Грузия увеличила импорт нефти из Азербайджана Энергетика 19 ноября 17:15
Обнародован объем экспорта фруктов из Туркменистана в страны ЕАЭС Бизнес 19 ноября 17:12
Туркменистан отправил очередной контейнерный груз в Китай через Казахстан Транспорт 19 ноября 17:11
ВОЗ сообщила, что ни одна вакцина от коронавируса еще не прошла окончательную регистрацию Европа 19 ноября 17:08
Акционерный банк предоставляет негосударственному сектору экономики в Туркменистане долгосрочный кредит Финансы 19 ноября 17:04
Армения переживает горькие последствия 30-летней оккупационной политики, направленной против Азербайджана - депутат Политика 19 ноября 17:04
Армяне использовали в боях в Карабахе ракетомёты, применяемые террористами (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 16:35
В текущем году отремонтировано более 410 километров ж/д в Казахстане Транспорт 19 ноября 16:32
Лавров заявил, что вопрос о прекращении огня в Карабахе был решен с участием США Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 16:27
В Азербайджане выросла урожайность в сфере табаководства Экономика 19 ноября 16:25
Давид Садиев – еврейский герой, который освобождал города и села Джабраила, Губадлы, Физули, Зангилана, Ходжавенда (ФОТО/ВИДЕО) Социум 19 ноября 16:23
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном сократился Бизнес 19 ноября 16:18
В Баку доставлена новая техника спецназначения (ФОТО) Общество 19 ноября 16:12
Названы сферы, деятельность которых разрешена в выходные дни с 21 ноября до 28 декабря - СПИСОК Общество 19 ноября 16:04
Французская газета Le Monde опубликовала новость об азербайджанских беженцах Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 16:01
SamAuto освоит производство электробусов к 2022 году Узбекистан 19 ноября 15:55
Михаил Гусман рассказал об итогах президентских выборов в Молдове (ВИДЕО) Европа 19 ноября 15:48
В Азербайджане растут обращения госструктур к консалтинговым услугам - RBC Consulting Финансы 19 ноября 15:42
«Туркменхимия» продлевает тендер на строительство «под ключ» производственного комплекса Тендеры 19 ноября 15:31
Через пять дней после начала контрнаступательной операции Азербайджана в рядах армянских ВС было 1500 дезертиров Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 15:30
Азербайджан начал процесс градостроительства для возвращения переселенцев в Физули - помощник Президента Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 15:19
Новые ограничения в связи с карантинным режимом в Азербайджане - СПИСОК Общество 19 ноября 15:17
В Азербайджане выявлено еще 2 597 случаев заражения коронавирусом, 1 354 человека вылечились Общество 19 ноября 15:14
В Азербайджане зарегистрирована новая буровая компания Энергетика 19 ноября 15:07
Вопрос сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе находится в зоне особого внимания миротворческих сил – МИД России Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 15:04
Самым действенным способом борьбы с вирусом является изоляция - TƏBİB Общество 19 ноября 15:00
Информация о состоянии раненых военнослужащих в Ширванской больнице не соответствует действительности - TƏBİB Общество 19 ноября 14:59
Применение вакцины возможно не ранее апреля следующего года - Ягут Гараева Общество 19 ноября 14:53
Рамиз Мехтиев и Али Гасанов освобождены от должностей в Академии госуправления при Президенте Азербайджана Общество 19 ноября 14:49
Предпринимаются шаги по поставке в Азербайджан вакцины от коронавируса - Хикмет Гаджиев Общество 19 ноября 14:42
Самолечение от коронавируса в домашних условиях - опасная тенденция - Хикмет Гаджиев Общество 19 ноября 14:39
Предпринимаются серьезные меры для предотвращения заражения коронавирусом в военных госпиталях - Хикмет Гаджиев Общество 19 ноября 14:37
В Азербайджане вырос объём кредитования сельскохозяйственного сектора Финансы 19 ноября 14:28
Все новости