В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Этот показатель стал максимальным с 29 мая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 8 159 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 533 068 случаев инфицирования, из них 6 438 за последние сутки. Выздоровели 388 416 человек.
Лента новостей
Минуло 29 лет со дня уничтожения армянами "Ми-8" с представителями политической элиты Азербайджана на борту
Освобожденные от оккупации земли Азербайджана обладают большим потенциалом для развития аграрного сектора - академия наук
Армяне, уходя из освобожденных от оккупации районов Азербайджана, оставляют после себя руины - депутат
Каждый раз, предпринимая попытку наступления, армяне несли потери и отступали - раненый в боях офицер
Агентства ООН завершили миссию по оценке ущерба районов Азербайджана, пострадавших от конфликта (ФОТО)
В этом году к программе самозанятости в Азербайджане привлечены около 1600 человек с ограниченными возможностями
Доля рынка cтрахования ответственности работодателя в 2020 г. сократилась - Ассоциация страховщиков Азербайджана
Освобождение Агдама – большое счастье для моей семьи. Мои братья воевали, племянник стал шехидом – Мансум Ибрагимов
В Азербайджане пройдет онлайн-конференция "Путь к победе: государство с сильной экономикой способно на все"
Осуществляются работы по электроснабжению стратегических объектов на освобожденных территориях - "Азеришыг" в Карабахе! (ФОТО)
Акционерный банк предоставляет негосударственному сектору экономики в Туркменистане долгосрочный кредит
Армения переживает горькие последствия 30-летней оккупационной политики, направленной против Азербайджана - депутат
Давид Садиев – еврейский герой, который освобождал города и села Джабраила, Губадлы, Физули, Зангилана, Ходжавенда (ФОТО/ВИДЕО)
Через пять дней после начала контрнаступательной операции Азербайджана в рядах армянских ВС было 1500 дезертиров
Азербайджан начал процесс градостроительства для возвращения переселенцев в Физули - помощник Президента
Вопрос сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе находится в зоне особого внимания миротворческих сил – МИД России
Информация о состоянии раненых военнослужащих в Ширванской больнице не соответствует действительности - TƏBİB
Рамиз Мехтиев и Али Гасанов освобождены от должностей в Академии госуправления при Президенте Азербайджана
Предпринимаются серьезные меры для предотвращения заражения коронавирусом в военных госпиталях - Хикмет Гаджиев