В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 74. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 8 233 человека с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 539 970 случаев заражения, из них 6 902 за последние сутки. Выздоровели 394 252 человека.