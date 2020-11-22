В России за сутки выявили 24 581 случай заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 24 581, до 2 089 329, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Три дня количество новых случаев заражения превышает 24 тыс. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост четыре дня не превышает 1,2%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 18 008. Всего уже выздоровели 1 595 443 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 76,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 5 245 пациентов в Москве, 1 335 - в Санкт-Петербурге, 695 - в Саратовской области, 571 - в Московской области, 387 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 401 против 467 днем ранее. Всего от инфекции умерли 36 179 пациентов.