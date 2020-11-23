Число заразившихся коронавирусом в России впервые превысило 25 тысяч за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 173, до 2 114 502. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это новый максимум по числу заболевших в стране. Предыдущий - 24 822 случая - был зарегистрирован в субботу, 21 ноября.

Новые 2 926 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, это максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 100 864. Днем ранее также был выявлен максимум новых случаев в регионе - 2 668.

В Москве за сутки выявили 6 866 заразившихся коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших увеличилось до 560 579.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Дагестане (0,5%), Калмыкии, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Республике Марий Эл (0,7%).

В частности, за сутки был выявлен 971 случай заражения в Московской области, 447 - в Нижегородской области, 389 - в Свердловской области, 353 - в Архангельской области, 335 - в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 466 517 человек.