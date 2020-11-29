В России за сутки выявили 26 683 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 683, до 2 269 316. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 21 987. Всего уже выздоровели 1 761 457 пациентов. Согласно данным штаба, доля вылечившихся второй день составляет 77,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 459 против 510 днем ранее. Всего от инфекции умерли 39 527 человек.