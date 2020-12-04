Членство Турции в НАТО не является проблемой в отношениях с Россией - Лавров

Россию не смущает членство Турции в НАТО, а также расхождение взглядов по некоторым вопросам внешней политики, между странами нет принципиальных разногласий. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас нет каких-то принципиальных разногласий с Турцией <…> Я уверен, что отношения между Россией и Турцией - это пример того, как две независимые страны работают вместе для того, чтобы реализовывать свою политику. Они ни перед кем не прогибаются, они не выдвигают ультиматумов, они не подвержены влиянию извне. Так что членство Турции в НАТО не является для нас каким-то препятствием", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, в мире между странами неизбежно возникают разногласия, но если они открыты к сотрудничеству, то могут достичь баланса интересов. "Это и происходит в отношениях между Россией и Турцией, которые основаны на принципах добрососедства, взаимного учета интересов <...> На данный момент нашим президентам удалось выработать модель сотрудничества, которая сглаживала бы эти противоречия, преодолевала бы их", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Москва и Анкара успешно взаимодействуют по различным направлениям и имеют перспективные планы по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Лавров указал, что даже несмотря на всю разницу в подходах двум государствам в итоге удается объединить усилия и способствовать прекращению огня в различных зонах конфликтов. "Что касается Ливии, да, там с Турцией у нас разные подходы. Турция предпочитает делать акцент на своих отношениях с администрацией в Триполи. Но посмотрите на картину в целом. Мне кажется, что участие Турции, нас [России] и других сторон способствует сотрудничеству во имя прекращения боевых действий, как и в других регионах, в том числе в Нагорном Карабахе", - пояснил он.

"Кажется, одним из хороших примеров является Сирия, где Россия совместно с Турцией и Ираном выработала астанинский формат, который оказался самым перспективным механизмом для урегулирования конфликта в Сирии. Именно астанинский формат на фоне полнейшего бездействия со стороны ООН доказал свою состоятельность. <...> И мы приветствуем участие Турции в данном формате", - заключил Лавров.