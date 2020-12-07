В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Россия 7 декабря 2020 01:06 (UTC+04:00)
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице с начала пандемии заразились 647 562 человека, выздоровели 490 844, умерли 9 425 человек у которых был подтвержден коронавирус.

Количество новых случаев COVID-19 в РФ за сутки вновь обновило максимальные значения: выявлены 29 039 заболевших в 85 регионах.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Мадуро заявил, что в день выборов в Венесуэле надел &quot;часы удачи&quot; от Марадоны
Мадуро заявил, что в день выборов в Венесуэле надел "часы удачи" от Марадоны
Власти Туниса продлили комендантский час до 30 декабря
Власти Туниса продлили комендантский час до 30 декабря
В Уругвае объявлен трехдневный траур в связи со смертью экс-президента Табаре Васкеса
В Уругвае объявлен трехдневный траур в связи со смертью экс-президента Табаре Васкеса
Loading Bars
Лента новостей
В США заявили, что возвращение к нормальной жизни благодаря вакцинации начнется в апреле США 02:11
Главы МИД стран ЕС утвердят механизм санкций за нарушения прав человека в мире Европа 01:49
Мадуро заявил, что в день выборов в Венесуэле надел "часы удачи" от Марадоны Другие страны 01:35
Власти Туниса продлили комендантский час до 30 декабря Другие страны 01:25
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом Россия 01:06
Всемирная шахматная олимпиада 2024 года пройдет в Будапеште Европа 00:47
Демонстрация и митинги против ограничений из-за коронавируса прошли в Праге Европа 00:25
Запасы нефти Туркменистана оставались стабильными на протяжении нескольких лет – обзор Eni Энергетика 00:01
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана отбыл с рабочим визитом в Москву Казахстан 6 декабря 23:58
Иран – одна из ведущих держав в Азии, производящая 24 биотехнологических препарата Экономика 6 декабря 23:50
Раскрыт объем строительных материалов, импортируемых Грузией из Азербайджана Бизнес 6 декабря 23:36
В Румынии завершилось голосование на парламентских выборах Европа 6 декабря 23:21
В Уругвае объявлен трехдневный траур в связи со смертью экс-президента Табаре Васкеса Другие страны 6 декабря 23:05
"Тоттенхэм" победил "Арсенал" и возглавил таблицу АПЛ Спорт 6 декабря 22:47
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 431 тысяч Турция 6 декабря 22:26
Полиция Греции задержала более 100 человек в центре Афин из-за запрета на митинги Европа 6 декабря 22:07
В Казахстане протягивают ВОЛС для развития человеческого капитала и экономического роста Бизнес 6 декабря 22:00
Среднемесячная номинальная зарплата по Нахчыванской АР незначительно выросла Экономика 6 декабря 21:31
Казахстан с 10 декабря сокращает рейсы в Турцию и возобнавляет авиасообщение с Узбекистаном Казахстан 6 декабря 21:30
Министр иностранных дел Сирии посетит Тегеран Политика 6 декабря 21:18
Нефте- и газопроводы BP продолжают безопасно и надежно работать в Грузии Энергетика 6 декабря 21:15
В мире за сутки зарегистрировано более 605 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 6 декабря 21:15
В Азербайджане сократилось число запросов, связанных с компьютерной безопасностью ИКТ 6 декабря 21:14
SpaceX осуществила запуск корабля Dragon с грузом для МКС США 6 декабря 20:53
Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в январе для азиатских стран Энергетика 6 декабря 20:26
Более 40 тыс. индеек уничтожены в Англии из-за вспышки птичьего гриппа Европа 6 декабря 19:56
Представительство UNCTAD подготовит инвестиционную платформу Узбекистана Узбекистан 6 декабря 19:32
Меморандум о сотрудничестве был подписан между университетами Ирана и Италии Иран 6 декабря 19:16
Спецназ Турции ликвидировал 9 террористов на севере Сирии Турция 6 декабря 19:13
Chrome остается самым популярным браузером в Азербайджане ИКТ 6 декабря 19:10
Он спас из осады раненого командира - супруга шехида Ильяса Насирова (ФОТО) Общество 6 декабря 19:01
Как двухметровый певец оказался в азербайджанском спецназе: Я вернулся оттуда совершенно другим человеком (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 6 декабря 18:50
Первый президент Армении призвал граждан не участвовать в акциях ни оппозиции, ни власти Армения 6 декабря 18:43
В Грузии в тяжелом состоянии находятся 1 066 инфицированных коронавирусом пациентов Грузия 6 декабря 18:22
Более 20 боевиков "Аль-Каиды" уничтожены ВВС США в афганской провинции Гильменд Другие страны 6 декабря 18:08
Гуманитарный груз, который будет доставлен в Ханкенди, прибыл в международный аэропорт Гянджи (ФОТО/ВИДЕО) Политика 6 декабря 17:55
Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии "Формула-2" Спорт 6 декабря 17:32
Умер экс-президент Уругвая Табаре Васкес Другие страны 6 декабря 16:51
За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 294 человека Иран 6 декабря 16:30
Турецкие специалисты вносят вклад в разминирование земель Азербайджана - минобороны Турции Турция 6 декабря 16:09
Туркестанская область Казахстана лидирует по числу профинансированных проектов Казахстан 6 декабря 16:05
В Азербайджане увеличилось финансирование социально ориентированных расходов Финансы 6 декабря 16:00
Азербайджанская хурма будет экспортироваться в Словакию и Чехию Бизнес 6 декабря 16:00
В Азербайджане выявлено еще 4356 случаев заражения коронавирусом, 2 517 человек вылечились Общество 6 декабря 15:54
20 манатная купюра "Карабах" - пророческое предзнаменование победы? Цифры и символы свидетельствуют…(ФОТО) Интересное 6 декабря 15:54
Архитектором сегодняшней трагической ситуации в Армении является тандем Саргсян-Кочарян - политолог Политика 6 декабря 15:49
Эмир Кувейта принял отставку правительства страны Арабские страны 6 декабря 15:12
Грузия увеличила импорт нефти из Азербайджана Энергетика 6 декабря 15:02
Минсвязи Азербайджана поздравило работников сферы с профессиональным праздником ИКТ 6 декабря 14:50
В Венесуэле началось голосование на парламентских выборах Другие страны 6 декабря 14:33
Зато Родина спит спокойно, и я тоже усну с чувством выполненного долга... - Памяти шехидов Карабахской войны Интервью 6 декабря 14:23
Заслуженный артист Азербайджана подписал контракт с известным голландским агентством Культура 6 декабря 14:15
Итальянские депутаты посетили освобожденный от оккупации город Агдам (ФОТО) Политика 6 декабря 13:56
В России выявили 29 039 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 6 декабря 13:45
В текущем году объем производства риса в Иране составил 2,6 млн тонн Иран 6 декабря 13:32
Меры поддержки семей шехидов и инвалидов войны в Азербайджане существенно превосходят сопоставимые меры в других странах - эксперт Политика 6 декабря 13:29
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла Общество 6 декабря 13:11
Оказана поддержка трудоустройству более 500 членов семей шехидов и ветеранов войны - минтруда Азербайджана Экономика 6 декабря 13:05
Экспорт текстиля из Узбекистана в страны ЕС вырастет до $1,2 млрд Узбекистан 6 декабря 12:53
«Лаборатория Касперского» о наиболее распространенных схемах онлайн-мошенничества в 2020 году ИКТ 6 декабря 12:29
В Грузии выявлен 4 321 новый случай коронавируса, 4 301 человек выздоровели Грузия 6 декабря 12:08
Видеокадры из села Зульфугарлы Кельбаджарского района Азербайджана (ВИДЕО) Политика 6 декабря 12:04
Число заражений COVID-19 в мире превысило 66,5 млн В мире 6 декабря 11:41
Итальянские депутаты ознакомились с последствиями военных преступлений армянских ВС в Гяндже (ФОТО) Политика 6 декабря 11:05
Представители парламента Италии посетят Агдам Политика 6 декабря 10:58
Китай произвел успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen-14 Другие страны 6 декабря 10:53
Власти Москвы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек Россия 6 декабря 10:23
Около половины кредитов в Азербайджане приходится на сферу домашнего хозяйства Финансы 6 декабря 10:22
В Иране открылось несколько солнечных электростанций Иран 6 декабря 10:21
Азербайджан увеличил экспорт в Хорватию почти на 50% Бизнес 6 декабря 10:21
Грузия обнародовала количество крупного рогатого скота, экспортируемого в Азербайджан Бизнес 6 декабря 10:10
Павильон с пиротехникой загорелся в Ростове-на-Дону Россия 6 декабря 09:42
Консульства Туркменистана в Герате и Мазари-Шарифе будут преобразованы в генконсульства Туркменистан 6 декабря 09:38
Трамп допустил наличие у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений США 6 декабря 09:33
В Венесуэле стартуют парламентские выборы Другие страны 6 декабря 09:02
Восемь человек погибли при крушении лодки у берегов Доминиканы Другие страны 6 декабря 08:33
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в Индии Другие страны 6 декабря 08:03
Азербайджан реализует проекты в рамках транспортного коридора "Север-Юг" Транспорт 6 декабря 08:00
Трамп заявил, что не хочет ждать 2024 года, чтобы вернуться в Белый дом США 6 декабря 07:47
Количество абонентов широко­полосного доступа в интернет в Иране достигло 86 млн Экономика 6 декабря 07:30
773 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 6 декабря 07:15
В Грузии увеличилось финансирование строительства скоростных автомагистралей Грузия 6 декабря 07:05
Япония, Франция и США проведут совместные военные учения в мае Другие страны 6 декабря 06:59
Трамп считает, что демократы хотят привести США к коммунизму США 6 декабря 06:39
Ученые полагают, что в США к началу апреля число жертв COVID-19 может достичь 500 тыс. США 6 декабря 06:11
Рейсовый автобус рухнул в овраг на юге Мексики Другие страны 6 декабря 05:49
Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса будет готова на следующей неделе США 6 декабря 05:25
В Казахстане планируется модификация крупного проекта по энергосбережению на ж/д Транспорт 6 декабря 05:00
Умер чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник Спорт 6 декабря 04:48
На нефтехранилище в Техасе произошел взрыв США 6 декабря 04:14
Японские поисковики нашли в Австралии капсулу с грунтом астероида Другие страны 6 декабря 03:43
В Пентагоне заявили, что в полной мере сотрудничают с Байденом по передаче полномочий США 6 декабря 03:19
Трамп призвал губернатора Джорджии созвать заседание заксобрания из-за итогов выборов США 6 декабря 02:58
"Барселона" уступила "Кадису" впервые за 29 лет в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 6 декабря 02:38
Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Россия 6 декабря 02:14
Apple заставят класть зарядник в коробку с iPhone В мире 6 декабря 01:44
В Румынии пройдут парламентские выборы Другие страны 6 декабря 01:29
США приветствуют первое заседание руководства совета по примирению Афганистана США 6 декабря 01:05
В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом Россия 6 декабря 00:43
Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории В мире 6 декабря 00:19
Все новости