В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице с начала пандемии заразились 647 562 человека, выздоровели 490 844, умерли 9 425 человек у которых был подтвержден коронавирус.

Количество новых случаев COVID-19 в РФ за сутки вновь обновило максимальные значения: выявлены 29 039 заболевших в 85 регионах.