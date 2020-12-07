Семьи погибших в авиакатастрофе с SSJ-100 подали в суд на производителей комплектующих

Родственники погибших при жесткой посадке SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, в результате которой погиб 41 человек, подали иск в суд Парижа на зарубежные компании, которые производили оборудование для воздушного судна, а также в отношении "Аэрофлота". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, иск подан от имени родственников 15 погибших пассажиров, среди ответчиков пять французских, одна немецкая и одна американская компании: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, выступающая на правах компании L'Equipement et la Construction Electrique (ECE), а также Curtiss-Wright Corp. Значительная часть установленного на самолете оборудования была произведена указанными фирмами.

Авария произошла 5 мая 2019 года. В результате жесткой посадки SSJ-100 в мае 2019 года погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей (20 205 666 USD) в связи с утратой самолета. Следственный комитет РФ в связи с катастрофой предъявил обвинение пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову.