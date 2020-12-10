В России произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в четверг на озере Байкал, толчки ощущались в Иркутске. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

"Сегодня в 05:45 (00:45 мск) на территории Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Интенсивность в эпицентре - 7,6 [балла], в Иркутске - 5-6 [баллов]. Магнитуда 5,5, энергетический класс 14,0", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр находился на озере Байкал в Кабанском районе Республике Бурятия.

Жители Иркутска в 05:45 (01:45 GMT+4) ощутили толчки мощностью 5-6 баллов.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало