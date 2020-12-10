Международные резервы России за неделю увеличились на $4,5 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 4 декабря 2020 года увеличились на 0,8% (или на $4,5 млрд) по сравнению с показателем на 27 ноября и составили $587,7 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах ЦБ.

В регуляторе отметили, что увеличение произошло "преимущественно под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.