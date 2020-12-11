В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 77. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 9 722 человека с коронавирусом.