В России за сутки выявили 28 080 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 080, общее количество инфицированных достигло 2 653 928. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1,1%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 20 277. Всего уже выздоровели 2 106 235 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 79,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 488 против 560 днем ранее. Всего от инфекции умер 46 941 пациент.