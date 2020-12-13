Песков: Путин тестируется на коронавирус в необходимом для его безопасности количестве

Президент РФ Владимир Путин сдает тесты на коронавирус в количестве, необходимом для обеспечения его безопасности. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности главы государства", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, проходит ли Путин ежедневное тестирование на коронавирус.

Представитель Кремля также уточнил, что в распоряжении президента "есть врачи, есть эпидемиологи, специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины".