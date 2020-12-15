В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 77, выявлено еще 5 874 случаев заражения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
За сутки в целом по стране умерли 450 пациентов, всего за время пандемии зарегистрировано 2 млн 681 тыс. 256 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 47 391 умерших (10 022 в Москве) и 2 млн 124 тыс. 797 выписанных. Лечение продолжают 509 068 человек.
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