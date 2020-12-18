Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России на последнем в этом году заседании принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, указав на более значительное и продолжительное влияние разовых проинфляционных факторов и рост инфляционных ожиданий. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения", - отмечает ЦБ, указывая, что ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем во втором квартале.

ЦБ оценит дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки, сообщил регулятор.

Ставки по кредитам и депозитам в России преимущественно стабилизировались, расширение кредитования продолжилось, говорится в пресс-релизе Банка России.

"Денежно-кредитные условия в целом существенно не изменились с момента предыдущего заседания совета директоров Банка России. Кредитные и депозитные ставки преимущественно стабилизировались, продолжилось расширение кредитования", - отмечается в сообщении.