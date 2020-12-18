Mercedes-Benz отзывает в России более 7 тыс. автомобилей
"Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 7,003 тыс. автомобиля Mercedes-Benz GLE-класса (тип 167). Речь идет о транспортных средствах, реализованных в период с 2018 по 2020 годы. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Росстандарта.
Причиной отзыва транспортных средств является двойной замок ремня безопасности, который может быть продавлен под подушку сиденья при пристегивании, отметили в ведомстве.
На всех транспортных средствах, попадающих под программу отзыва, будет откорректировано положение двойного замка ремня безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Лента новостей
Реализация программ на освобожденных территориях придаст импульс восстановлению экономики Азербайджана в 2021 году
Финляндия может многое предложить Азербайджану в плане диверсификации экономики от нефти и газа - министерство
В Туркменистане планируется модернизировать и преобразовать ряд объектов в акционерные общества открытого типа
На платформе Bloomberg состоится депозитный аукцион Центробанка Азербайджана по новому процентному диапазону
Италия и Азербайджан подписали договор по сотрудничеству в рамках создания энергетической инфраструктуры Карабаха (ФОТО)
Целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева обусловила победу в Отечественной войне - депутат
Скромный русский герой Владислав Карчашкин, который освобождал Шушу: Каждый из нас был готов пожертвовать жизнью (ФОТО)
Бердымухамедов указал на необходимость дальнейшего совершенствования деятельности общественных объединений
Прекращение огня, заключенное между Баку и Ереваном при посредничестве России, последовательно реализуется - Путин
Решение карабахского конфликта имеет огромное значение для обеспечения устойчивого развития на всем пространстве СНГ - президент Узбекистана
Оптимизация таможенных тарифов поспособствует превращению Азербайджана в транспортно-логистический хаб Евразии
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции (ФОТО)
В Азербайджане установлены современные автоматические станции для измерения качества атмосферного воздуха (ФОТО)
Cоглашение по карабахскому конфликту будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе - президент Казахстана
В период Отечественной войны Азербайджана в зону боевых действий в составе 38 бригад поочередно направлялись около 200 врачей
Приложим все усилия для превращения города Шуша в развитый исторический город - госкомитет Азербайджана