В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 77. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 10 394 человека с коронавирусом. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 19 декабря в городе выявлено 728 637 случаев заражения. Выздоровели 562 953 человека.
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