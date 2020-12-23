Россия рассчитывает на продвижение отношений с Катаром во всех сферах

Россия 23 декабря 2020 13:10 (UTC+04:00)
Россия рассчитывает на продвижение отношений с Катаром во всех сферах

Москва надеется на продолжение укрепления диалога с Дохой по всем направлениям. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ваша делегация провела уже ряд важных встреч в правительстве РФ, в министерствах и ведомствах. Я убежден, что итоги визита вашей делегации, в которую входит и министр финансов Катара, позволит продвигать наши отношения во всех областях", - сказал министр.

Как подчеркнул Лавров, у России и Катара наблюдается позитивная динамика товарооборота, продолжается реализация совместных проектов в инвестиционной сфере, идут межпарламентские контакты, также страны сотрудничают в сфере культуры, образования и спорта. "Это все обогащает и двусторонние отношения, и наши возможности сотрудничать на международной арене", - добавил глава МИД РФ.

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