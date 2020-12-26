Эксперты рассказали о влиянии экстремальных морозов на коронавирус в Сибири

Экстремальные морозы, которые ожидаются в Сибири в ближайшие дни, могут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции. В таких условиях вирус лучше сохраняется на поверхностях, а люди активнее контактируют друг с другом в общественных местах: супермаркеты, магазины, кафе, бары и т. д. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал ТАСС, что в Западной и Средней Сибири в ближайшие дни ожидаются экстремальные морозы до 50 градусов. Сильные морозы ожидаются в густонаселенных районах: Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях. По словам Вильфанда, такие показатели близки к рекордным и являются, как ни странно, побочным следствием глобального потепления.

"Конечно, чем морознее, тем коронавирус сохраннее на поверхностях: перилах, ручках дверей и бытовых предметах. Вместе с этим сейчас предпраздничные дни, а потом и сами праздники. Людям хочется общаться, на улице они общаться не будут: пойдут в кафе, рестораны, будут много активно контактировать дома. Это еще один фактор в сторону увеличения случаев заражения ", - сказал Нетесов.

Вместе с этим есть и факторы, сдерживающие распространение вируса. В частности, при сильных морозах люди редко выходят на улицу, и из-за этого меньше контактируют друг с другом. Оценить вес этих факторов пока не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих научных исследований даже для других вирусов.