В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 76, всего в столице умерли 10 989 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице зарегистрировано 10 989 летальных исходов из-за коронавируса.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 786 204 случая заражения, из них 6 620 за последние сутки. Выздоровели 604 604 человека.
Лента новостей
Посол мира при ООН из Франции обратилась к мировой общественности с открытым письмом, осуждающим армянскую агрессию и провокации
Макрон имел политические, экономические и военные интересы на оккупированных территориях Азербайджана - Арзу Нагиев
Очень трогательно! Телеведущая из Нидерландов вернулась в родную Шушу с куклой, которую забрала с собой 28 лет назад… (ФОТО)
Народная артистка Айгюн Кязымова и азербайджанские солдаты передают привет из города Шуша (ВИДЕО/ФОТО)
Мы будем благодарны всю жизнь… - Зульфия Ханбабаева пообщалась в городе Шуша с азербайджанскими солдатами (ВИДЕО)
Турция прилагает всевозможные усилия для обеспечения безопасности братского Азербайджана - Хулуси Акар
Радикальная оппозиция не имеет права комментировать великую победу Азербайджана - председатель партии
Улучшается обеспечение подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)