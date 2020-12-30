В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72, всего в столице умерли 11 136 человек. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего за время пандемии в столице зарегистрировано 11 136 летальных исходов из-за коронавируса.
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