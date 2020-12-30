В России за сутки выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 513. Общее количество инфицированных достигло 3 131 550. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост, по данным штаба, два дня не превышает 0,9%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 29 235. Таким образом количество вылечившихся впервые с 9 декабря превысило число новых выявленных случаев заражения.

Согласно данным штаба, всего выздоровели уже 2 525 418 человек. Доля вылечившихся увеличилась до 80,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 599 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 56 426 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.