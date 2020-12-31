В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

Россия 31 декабря 2020 01:12 (UTC+04:00)
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 11 209 человека с коронавирусом.

В штабе рекомендовали при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 803 203 случая заражения, из них 5 105 за последние сутки. Выздоровели 621 292 человека.

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