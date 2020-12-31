В Москве за сутки выявили 6 566 заразившихся коронавирусом
Новые 6 566 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 809 769 инфицированных, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Днем ранее в Москве было зарегистрировано 5 105 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,8%.
За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 6 076 пациентов, 73 человека умерли.
За все время выздоровели 627 368 человек, 11 209 умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 171 192 человека.
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