В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

За все время пандемии скончались 11 280 жителей столицы с коронавирусом.

По последим данным, в Москве коронавирус подтвержден у 809 тыс. человек, выздоровели больше 627 тыс.

В России было выявлено 3 млн 159 тыс. случаев инфицирования.