В России за сутки выявили 26 301 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 301, до 3 212 637. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее стало известно о 27 039 выявленных случаях. В относительном выражении прирост числа инфицированных замедлился до 0,8%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Еврейской АО (0,4%). В частности, за сутки были выявлены 3 742 новых случая заражения в Санкт-Петербурге, 1 564 - в Московской области, 499 - в Нижегородской области, 409 - в Свердловской области, 394 - в Ростовской области. В настоящее время в России продолжают лечение 555 600 человек.

Новые 5 452 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 821 128 инфицированных. Днем ранее в Москве было выявлено 5 907 случая заражения. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,7%. За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 6 107 человек, 76 пациентов умерли. За все время выздоровели 639 809 человек, 11 356 умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 169 963 человека.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 18 897. Всего уже вылечились 2 599 035 человек. Согласно этим данным, доля выздоровевших возросла до 80,9% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 155 человек в Московской области, 945 - в Санкт-Петербурге, 453 - в Нижегородской области, 411 - в Свердловской области, 408 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 447 против 536 днем ранее. Всего от инфекции умерли 58 002 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 76 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 17 - в Свердловской области, по 15 - в Красноярском крае, Краснодарском крае и Нижегородской области, 14 - в Московской области.