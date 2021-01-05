Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 246, до 3 284 384. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост количества инфицированных, по данным штаба, составляет 0,7%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 22 632, до 2 662 668. Доля уже вылечившихся пациентов впервые с 3 октября превысила 81%.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 729 пациентов в Санкт-Петербурге, 1502 - в Московской области, 469 - в Нижегородской области, 400 - в Свердловской области, 375 - в Архангельской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 518 против 482 днем ранее, до 59 506. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 75 смертей, в Санкт-Петербурге - 73, в Московской области - 22, в Ростовской - 21, в Нижегородской и Свердловской - по 18.