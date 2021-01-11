В России за сутки выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 315. Общее количество инфицированных достигло 3 425 269. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев третий день не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,2%), Магаданской области, Костромской области, Еврейской АО (0,3%), Ямало-Ненецком АО, Ненецком АО, Кемеровской области (0,4%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 004 в Санкт-Петербурге, 1 315 - в Московской области, 474 - в Нижегородской области, 392 - в Воронежской области, 390 - в Ростовской области.

В настоящее время в России болеет 562 321 человек.

Число выписанных после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 21 786. Всего уже вылечились 2 800 675 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 81,8% от общего числа заразившихся. На таком уровне она была в конце сентября 2020 года.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 873 пациента в Санкт-Петербурге, 1 423 - в Московской области, 450 - в Красноярском крае, 426 - в Нижегородской области, 390 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 436 против 456 днем ранее, это минимум зафиксированных смертей от коронавируса за сутки с 30 ноября 2020 года. Всего от инфекции умерли 62 273 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.