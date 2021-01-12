У российско-монгольской границы зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

Сейсмологи зафиксировали во вторник землетрясение магнитудой 6,5 на границе России и Монголии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Время происшествия - 00:32:59 мск. Эпицентр находился на озере Хубсугул в 277 км от города Ангарска в Иркутской области. Очаг залегал на глубине 10 км.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что эпицентр землетрясения находился в Монголии, в Иркутске ощущались толчки силой 4-5 баллов.

"Эпицентр землетрясения находился в Монголии. <…> Ощутимость в Иркутске - 4-5 баллов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба регионального главка МЧС также отметила, что разрушений и пострадавших нет.

Ведомство сообщило со ссылкой на сейсмологов, что сила толчков в эпицентре, который находился в 34 км от населенного пункта Турт в Монголии, составила 8,7 балла.

Позже на озере Хубсугул в Монголии зафиксировали повторные подземные толчки. По данным Единой геофизической службы РАН, их магнитуда составила 5,6.