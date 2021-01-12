В России за сутки выявили 22 934 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 934. Общее количество инфицированных достигло 3 448 203. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, четыре дня не превышает 0,7%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 24 755. Всего уже вылечились 2 825 430 человек.

Число выписанных, согласно данным штаба, превысило за сутки количество новых случаев заражения. Доля выздоровевших выросла до 81,9%, на таком уровне она была в конце сентября прошлого года.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 531 против 436 днем ранее. Всего от инфекции умерли 62 804 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.