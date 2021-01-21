В России выявили 21 887 заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 887, общее количество инфицированных достигло 3 655 839. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В последние три дня число новых случаев заражения не превышает 22 тысяч в сутки. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, составил 0,6%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 26 902. Всего уже вылечились 3 054 218 человек.

Общая доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 83,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 612 против 597 днем ранее, это максимум с 24 декабря. Всего от инфекции умерли 67 832 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,86%, следует из данных штаба.