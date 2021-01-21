Россия с февраля сможет поставлять "Спутник V" в Венгрию

Россия вскоре начнет поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы начнем поставки вакцины в Венгрию уже совсем скоро", - сказал он. В РФПИ уточнили, что поставки могут начаться в феврале.