В России за сутки выявили 21 513 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 513, общее количество инфицированных достигло 3 677 352. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Четвертый день число новых заболевших не превышает 22 тыс.

В относительном выражении прирост, по данным штаба, составляет 0,6%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 318. Всего уже вылечились 3 081 536 человек. Общая доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 83,8% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 580 против 612 днем ранее, до 68 412. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,86%, следует из данных штаба.