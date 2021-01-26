Путин поговорил по телефону с Байденом

Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и нового американского лидера Джозефа Байдена носил деловой и откровенный характер. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

В ходе разговора Путин отметил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран.

Стороны также обсудили обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в частности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую", - говорится в сообщении.

"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", - отметили в Кремле.

Российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. "Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и - с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире - всего международного сообщества", - говорится в сообщении.