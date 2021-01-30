Число погибших в ДТП с автобусом в России выросло до 11 (Обновлено)

Число погибших из-за аварии в Самарской области, где столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль, выросло до 11. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор региона Дмитрий Азаров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авария на эту минуту унесла жизни 11 человек: 10 человек погибли на месте аварии, один человек скончался в больнице. Всего пострадавших 24 человека, все доставлены в больницу, в Сызранскую ЦРБ, трое на операционном столе", - сказал Азаров.

23:08 (GMT+4) Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Самарской области РФ увеличилось до 10, еще 14 человек пострадали. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по региону, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Десять погибших, 14 пострадавших", - сообщили в СК.

При этом, по данным Следственного комитета, несовершеннолетних среди жертв ДТП нет. "Несовершеннолетних среди жертв и пострадавших нет. В автобусе был один маленький ребенок, он жив. Автобус рейсовый, ехал в Сызрань", - сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по региону.

По информации следователей, причиной ДТП мог стать маневр автобуса. "Предварительно, автобус пошел на обгон", - сказали в СК.

Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших.

"На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения оказывают помощь пассажирам, попавшим в ДТП. Также в настоящее время с пострадавшими и семьями погибших в ДТП работают психологи МЧС России", - сказали в пресс-службе.