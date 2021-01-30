В России выявили 19 032 заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 032. Общее количество инфицированных достигло 3 832 080. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, по данным штаба, составил 0,5%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО (по 0,2%), Москве, Магаданской области, Ингушетии, Хакасии, Костромской области, Чеченской Республике, Кемеровской области, Томской области (по 0,3 %).

В частности, за сутки было зарегистрировано 2 512 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 069 - в Московской области, 472 - в Нижегородской области, по 376 - в Воронежской и Ростовской областях.

В настоящее время в России продолжают лечение 479 419 человек.