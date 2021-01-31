В России выявили 18 359 заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 359. Общее число инфицированных в стране достигло 3 850 439, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост новых случаев составил 0,48%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 040. Всего вылечились 3 300 004 человека. Шестой день подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 85,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 485 против 512 днем ранее. Всего от инфекции умерли 73 182 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,9%, следует из данных штаба.