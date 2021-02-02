В России впервые с 28 октября за сутки выявили менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 16 643, до 3 884 730. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,01%), Республике Тыва (0,1%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Магаданской области, Чеченской Республике и Москве (0,2%).

В частности, за сутки было выявлено 1484 случая заражения в Санкт-Петербурге, 1 053 - в Московской области, 459 - в Нижегородской области, 371 - в Воронежской области, 370 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 470 027 человек.