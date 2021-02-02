Журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований вакцины "Спутник V"

Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность", - говорится в сообщении фонда .

По данным РФПИ, только четыре разработчика вакцин в мире, включая НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, опубликовали результаты третьей фазы исследований в ведущих рецензируемых медицинских журналах.

По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований "Спутника V" является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией. "На основе аденовирусов человека созданы уже несколько вакцин, и этот инструмент является одним из наиболее перспективных для создания новых препаратов в будущем", - отметил он.

Свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении, указал, что всего три вакцины в мире, включая "Спутник V", обладают эффективностью свыше 90%, при этом "Спутник V" превосходит другие вакцины в этой категории в безопасности и проверенности платформы, легкости транспортировки благодаря температурному режиму от +2 до +8 градусов и более доступной цене.

О вакцине также высказались ряд международных экспертов. По словам доктора медицины, профессора Центра вакцин и иммунотерапии институт Виста (США) Хильдегунда Эртла, "Спутник V" более эффективен, чем вакцины компаний AstraZeneca или Johnson & Johnson. "Спутник V", который, в отличие от столь же эффективных РНК-вакцин Pfizer и Moderna, можно хранить в холодильнике, будет иметь огромное значение для борьбы с глобальной пандемией COVID-19", - отметил он.

Доктор медицинских наук Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) Франции Сесил Черкински отметил, что доказанная эффективность и особенности российской вакцины "важна в условиях ожидаемой глобальной нехватки вакцин и логистических проблем при распространении и начале вакцинации рядом более чувствительных к температурному режиму вакцин, недавно разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях".