В России за сутки выявили 16 714 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 714. Общее количество инфицированных достигло 3 917 918. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,43%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,06%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Магаданской, Сахалинской и Костромской областях (0,2%).

В частности, за сутки был выявлен 1 571 случай заражения в Санкт-Петербурге, 831 - в Московской области, 471 - в Нижегородской области, 371 - в Воронежской области, 363 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 452 800 человек.