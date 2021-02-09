В России выявили 15 019 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 019, это минимальный прирост с 17 октября. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил менее 0,4%.

В общей сложности, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 3 998 216 человек.

Новые 1 584 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 947 036 инфицированных.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 1 728 заразившихся. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%. За сутки в столице были выписаны по выздоровлению 3 554 пациента, было зарегистрировано 73 летальных исхода. За все время вылечились 854 725 человек, 14 031 умер. В настоящее время продолжают лечение 78 280 человек.

При этом в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 078 заразившихся коронавирусом, это минимум с 4 ноября. Днем ранее там был подтвержден 1 551 случай заражения. Выписаны по выздоровлению 3 739 человек за минувшие сутки, 61 пациент умер. Всего уже здоровы 253 115 человек, умерли 10 183 пациента.

За сутки в Подмосковье выявили 903 заразившихся, в Нижегородской области - 457, в Воронежской - 369, в Ростовской - 356.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, снизилось до 426 732, следует из сообщения штаба. Это минимум с 8 ноября.