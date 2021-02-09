Россия рассчитывает в этом году провести ПМЭФ, ВЭФ и Каспийский экономический форум

Россия рассчитывает, что эпидемическая обстановка позволит провести в 2021 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ) и II Каспийский экономический форум. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, передает Trend.

По его словам, пандемия внесла существенные коррективы в календарь конгрессно-выставочной деятельности во всем мире. "В отношении проведения ведущих деловых форумов в текущем году присутствует осторожный оптимизм, - отметил дипломат. - Хочется верить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке, а также Российскую энергетическую неделю, которые являются ключевыми международными экономическими мероприятиями в нашей стране и проходят с участием президента РФ Владимира Путина. В планах на текущий год также организация ряда других значимых форумов, среди которых II Каспийский экономический форум в Москве в августе с. г. с участием глав правительств прикаспийских государств".

Замминистра не исключил, что какие-то из предстоящих событий могут состояться в уже зарекомендовавших себя онлайн- или гибридном форматах. "В качестве примеров успешного проведения форумов в России в таком виде могу отметить форум "Открытые инновации" и Гайдаровский форум, на пленарных сессиях которых выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - напомнил он.

"С некоторой осторожностью можно сказать, что мы находимся в точке постпандемийного перелома, - продолжил Панкин. - Ситуация в нашей стране начинает постепенно стабилизироваться и даже улучшаться. Как представляется, все больше будет возрастать роль крупных дискуссионных площадок, которые дадут возможность широкому кругу экспертов обсуждать тему выхода экономики на траекторию устойчивого роста и находить ответы на вызовы в системе общественных ориентиров и социальной сфере".

Собеседник агентства также выразил уверенность, что продолжение практики проведения в России флагманских экономических форумов "позволит укрепить лидирующие позиции РФ на мировом рынке конгрессно-выставочной деятельности, в значительной степени определяющей технологический и инвестиционный потенциал страны".