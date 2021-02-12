В России смогут создать одну вакцину от всех штаммов коронавируса
Научные сотрудники российского Центра имени Гамалеи создали технологию, которая позволяет изобрести вакцину от разных штаммов коронавируса одновременно.
Как рассказал директор Центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24", в состав препарата будут входить антигены не от одного вида коронавируса, передает Trend со ссылкой на Прайм.
"Мы разработали технологию, которая позволяет очень быстро и эффективно создать вакцинный препарат, в состав которого будут входить антигены не от одного варианта коронавируса", — отметил Гинцбург.
Новый препарат может быть эффективен против многих вариантов коронавируса.
В частности, глава центра Гамалеи отметил, что благодаря этой вакцине люди смогут обрести защиту от всех штаммов COVID-19, с которыми можно встретиться в окружающей среде.
В состав вакцины войдут антигены от пяти вариантов вируса.