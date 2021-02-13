В России выявили 14 861 случай заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 14 861, до 4 057 698. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,37%

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,07%), Хакасии, Чечне, Еврейской АО, (по 0,1%), Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Якутии, Амурской области, Республике Алтай, Республике Адыгея, Ингушетии и Томской области (по 0,2%). В частности, за сутки было выявлено 1 130 новых случаев в Санкт-Петербурге, 884 - в Московской области, 441 - в Нижегородской области, 356 в Воронежской области, 342 - в Ростовской области. В настоящее время в России продолжают лечение 400 095 человек.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 963. Всего в столице с начала пандемии выявили 954 619 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 2 139 заболевших.

За сутки из-за коронавируса умерли 67 пациентов, всего зарегистрировано 14 290 летальных исходов.

В Москве были выписаны по выздоровлению 2 680 человек. За все время выздоровели 867 780 пациентов. В настоящее время в столице продолжают лечение 72 549 человек.