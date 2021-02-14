В России за сутки выявили 14 185 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 14 185, это минимум с 15 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 071 883, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составил 0,35%.

В настоящее время в России болеют 398 656 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 194. Всего уже выздоровел 3 593 101 человек.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 430 против 502 днем ранее. Всего от инфекции умерли 80 126 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,97%, следует из данных штаба.