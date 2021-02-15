В России за сутки выявили 14 207 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 14 207. Общее количество инфицированных достигло 4 086 090. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,35%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Магаданской области, Хакасии, Еврейской АО, Чеченской Республике, Республике Алтай, Ямало-Ненецком АО (по 0,1%).

В частности, за сутки выявили 1 093 случая заражения в Санкт-Петербурге, 801 - в Московской области, 431 - в Нижегородской области, 356 - в Воронежской области, 337 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 398 534 человека.