В России за сутки выявили 12 828 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 12 828, это минимальный показатель с 9 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 112 151, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,31%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области (0,06%), Республике Алтай и Еврейской автономной области (по 0,09%).

В частности, за сутки было выявлено 1 103 заболевших в Санкт-Петербурге, 419 - в Нижегородской области, 356 - в Воронежской области, 326 - в Ростовской области, 294 - в Самарской области, 255 - в Челябинской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 388 123 человека.