В России за сутки выявили 13 447 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 13 447, до 4 125 598. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской области, Еврейской автономной области, Чеченской Республике, Ямало-Ненецком АО (по 0,1%).

В частности, за сутки было выявлено 1 094 заразившихся в Санкт-Петербурге, 577 - в Московской области, 417 - в Нижегородской области, 345 - в Воронежской области, 323 - в Ростовской области, 296 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 382 360 человек.