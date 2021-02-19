В России за сутки выявили 13 433 заразившихся коронавирусом

Россия 19 февраля 2021 12:09 (UTC+04:00)
В России за сутки выявили 13 433 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 13 433. Общее количество инфицированных достигло 4 139 031. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,33%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 18 637, до 3 679 949. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших осталась на уровне 88,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 470 против 480 днем ранее. Всего от инфекции умерли 82 396 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,99%, следует из данных штаба.

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